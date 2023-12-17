AK Partili Dağ’dan Meler’e ziyaret

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başkent'te oynanan MKE Ankaragücü-Ç.Rize maçı sonrası, Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın, Halil Umut Meler'e attığı yumruğun yankıları hala sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve parti yöneticileri dün hakem Meler'i İzmir Selçuk'taki evinde ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesaplarından duyuran AK Partili Hamza Dağ, Meler'i en yakın zamanda yeşil sahalarda görmek istediklerini belirtti. Dağ'ın paylaşımında; "Ülkemizin başarılı hakemlerinden İzmirli hemşehrimiz Halil Umut Meler hocamızı ziyaret ettik.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Futbolun centilmenlik üzerine kurulan bir oyun olduğunun bir kez daha altını çizdik. İnşallah en kısa zamanda hocamızı düdüğüyle yeşil sahalarda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Dağ'ın paylaşımına kısa zamanda binlerce beğeni, destek mesajları yağdı.