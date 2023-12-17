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Haberler Spor Aydın BŞB evinde kayıp

Aydın BŞB evinde kayıp

HABER MERKEZİ
Aydın BŞB evinde kayıp
VODEFONE Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin 13. Haftasında THY'yi konuk etti. Mimar Sinan Salonu'nda oynanan maçı, İstanbul ekibi THY, 3-1'lik skorla kazandı. Maça hızlı başlayan Aydın'ın Sultanları ilk seti 25-23 önde kapattı. İkinci sette etkili olan THY, bu seti önde bitirdi, 20-25. Etkili oyununu üçüncü sete taşıyan THY, seti 17-25 kazandı. Dördüncü sete 4-0'lık seriyle iyi başlayan Aydın ekibi, bu sette üstünlüğünü koruyamadı. Seti 21-25 önde bitiren THY, maçtan 3-1 galip ayrıldı. THY karşısında bu sezonki 9'uncu mağlubiyetini alan mavi-beyazlılar, 14 puanda kaldı. Aydın BŞB, Play-Off hattında yara alarak taraftarını üzdü.
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