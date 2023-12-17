Aydın BŞB evinde kayıp

VODEFONE Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin 13. Haftasında THY'yi konuk etti. Mimar Sinan Salonu'nda oynanan maçı, İstanbul ekibi THY, 3-1'lik skorla kazandı. Maça hızlı başlayan Aydın'ın Sultanları ilk seti 25-23 önde kapattı. İkinci sette etkili olan THY, bu seti önde bitirdi, 20-25. Etkili oyununu üçüncü sete taşıyan THY, seti 17-25 kazandı. Dördüncü sete 4-0'lık seriyle iyi başlayan Aydın ekibi, bu sette üstünlüğünü koruyamadı. Seti 21-25 önde bitiren THY, maçtan 3-1 galip ayrıldı. THY karşısında bu sezonki 9'uncu mağlubiyetini alan mavi-beyazlılar, 14 puanda kaldı. Aydın BŞB, Play-Off hattında yara alarak taraftarını üzdü.