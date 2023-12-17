Aydın’a havuz müjdesi

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından projesi tamamlanan Pınarbaşı Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu, modern ve kapsamlı bir spor tesisi olarak Aydın'a değer katmaya hazırlandığını açıkladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Pınarbaşı Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun projesini tamamladı. İki katlı tasarımı bulunan tesisin üst katında 350, alt katında ise 150 kişilik tribün bulunuyor.

Böylece spor etkinlikleri sadece sporcular için değil, aynı zamanda seyirciler için de keyifli bir deneyim sunacak. Sporun yanı sıra sosyal etkileşimi de ön planda tutan tesiste toplantı odası, bireysel antrenman salonu, kafeterya, hakem odaları ve modern soyunma odaları gibi birçok donanım bulunuyor.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Savaş, "Pınarbaşı açık ve kapalı yüzme havuzu projesi, bölgeye modern bir spor tesisi kazandırarak gençlerin spora olan ilgisini arttırmayı, aynı zamanda spor kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlanmaktadır. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu tür projelerle gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak ve sporla buluşturarak geleceğe umutla bakmalarını desteklemeye devam edecektir. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Valimiz Yakup Canbolat ile Milletvekillerimize teşekkür ederim" dedi.