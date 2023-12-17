Beşiktaş’ta aday trafiği

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağına yönelik iddiaların ardı arkası kesilmezken arayışlarla ilgili gelen haberler dikkat çekiyor. İspanyol As Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan haberde Quique Setien siyah-beyazlı ekibin kendisini istediğini belirtti. Setien, "Türkiye'den oraya gitmem için bir telefon aldım. Ama bunu düşünmem gerekiyor. Kısa süre içerisinde karar vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı. Son olarak Villareal'i çalıştıran ve buradaki görevinden Eylül ayında ayrılan 65 yaşındaki teknik adam, bir dönem İspanyol devi Barcelona'da da görev yapmıştı.

STEFAN KUNTZ DETAYI

Bu arada A Milli Takım'ın Stefan Kuntz'un yeniden Türkiye'ye dönmek istediği ve Samet Aybaba ile bir araya geldiği öne sürüldü. Alman çalıştırıcının çalışmaya hazır olduğunu söylediği ancak bu konuda olumlu bir gelişme olduğu konuşuluyor. Kuntz bilindiği üzere Alman Kadın Milli Takımı'nın başına geçmesi için düşünülmüştü.

HASAN ARAT'TAN KADRO DIŞI AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Arat, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan siyahbeyazlı futbolu takımını ayağa kaldıracaklarını ifade eden Arat, kadro dışı bırakılan Aboubakar, Eric Bailly, Rosier, Ghezzal ve Jean Onana ile ilgili de konuşarak, "Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Beklentiyi karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 TL olarak açıklandı.