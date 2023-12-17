Dünya voleybolunda tarihi final

Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, tarihi bir finale sahne olacak. Dev organizasyonda ilk kez iki Türk takımı finale adını yızdırırken Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Mücadele Çin'in Hangzhou kentinde TSİ 14.30'da oynanacak. Şampiyonanın yarı finalinde dün oynanan maçlarda Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı Dynavit ile ev sahibi ülkeden Tianjin Bohai Bank'ı 3-0'la geçen Vakıf- Bank adlarını finale yazdırmayı başardı.

3 FARKLI KULÜP KAZANDI

İki Türk takımının mücadelesinde sonuç ne olursa olsun kupa Türkiye'ye gelecek. 1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye daha önce 3 farklı takımla 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Yarın Eczacıbaşı veya VakıfBank'ın alacağı zaferle bu organizasyondaki toplam şampiyonluk sayısı 8'e yükselecek. VakıfBank'ın 4 kez ile zirvede yer aldığı organizasyonda Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 kez dünya şampiyonluğu elde etti.

EN BAŞARILISI VAKIFBANK

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank oldu. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası dikkate alındığında sarı-siyahlı ekip, 12 kupayla en başarılı takım konumunda. VakıfBank'ı 6 kupayla Eczacıbaşı, 3 kupayla Fenerbahçe, 2 kupayla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 1 kupayla Yeşilyurt takip etti. VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı. 2010'dan sonra dünya ve Avrupa voleyboluna adeta damga vuran Türk takımları böylelikle uluslararası arenada 25. şampiyonluğuna ulaşacak.

DÜNYA VOLEYBOLUNA TÜRKİYE DAMGASI

Türk takımları, dünyanın en büyüğünün belirlendiği turnuvaya adeta damga vurdu. Beş farklı ülke takımının şampiyonluk yaşadığı turnuvada Türkiye, 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Türkiye'yi VakıfBank 4, Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 şampiyonlukla zirveye taşıdı. Türkiye'yi üçer şampiyonlukla Brezilya ve İtalya takip etti. Yarınki final maçının ardından Türkiye'nin altın madalya sayısı 8'e, gümüş madalya sayısı ise 4'e yükselecek