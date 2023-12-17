Görevimize dönüyoruz

MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın geçtiğimiz hafta başında Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü- Çaykur Rize maçı bitiminde hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından hakemler, müsabakalara çıkmama kararı almıştı. Dün ortak bir yazılı açıklama yapan Süper Lig ve yardımcı, VAR, A Klasman ve yardımcı hakemler, maçlara çıkmaya devam edeceklerini bildirdiler. Riva'da Türkiye Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurmayları ile bir araya gelen Süper Lig hakemleri göreve dönmek için üç adet güvence istedi. Hakemler bu taleplerinin federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yerine getirileceği sözünü aldıktan sonra hafta içi yeniden başlayacak olan lig maçlarına çıkma kararı aldı.Hakemlerin ortak basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

ÇOK BÜYÜK GÜNDEM OLUŞTU

"Yaşanan bu üzücü hadise sonrasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet organları ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri son derece hızlı şekilde radikal tedbirler almış, vahim olay ve faillerinin üzerine son derece hızla ve kararlılıkla gidilmiştir. Tüm bu yetkili organların yanı sıra dünyanın her köşesinden üzüntü ve destek mesajları yayınlanmış ve konu tüm dünya kamuoyu nezdinde çok büyük gündem oluşturmuştur" denildi. Hakemler açıklamasında taleplerine de olumlu karşılık aldıklarını belirtirken, "Bu ve benzeri konular ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız gerekli çalışmaların mutlaka ivedilikle yapılacağı yönünde görüş bildirmiştir. Sonrasında ilk açıklamamızda belirttiğimiz gibi önceliğimiz olan Halil Umut Meler arkadaşımız ile de görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Tüm bu takvim çerçevesinde geldiğimiz noktada son derece hızlı reaksiyon göstermiş olan devlet kademeleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve adli mercilerin attığı adımlar sonrasında futbol hayatının normal akışına dönmesi yönünde bizler de hakemler olarak yapmakta olduğumuz kamu görevine geri dönme kararı almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

İŞTE O TALEPLER

1- Saha içi ve seyahat güvenliği

2- Olası şiddet ve darp olaylarında özellikle en alt kademedeki mağdur hakem arkadaşlarımızın hukuki ve sağlık ihtiyaçlarının TFF tarafından üstlenilmesi

3- Disiplin talimatlarında daha caydırıcı düzenlemelerin yapılması