Kadın golbol takımı Avrupa şampiyonu

A Milli Kadın Golbol Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, finalde İsrail ile karşılaştı. Rakibini 8-4 yenen Türkiye, 2015 ve 2019'dan sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa Kupası'nda da zirveyi bırakmayan kadın milliler, maçın bitiş düdüğüyle birlikte teknik heyetle beraber büyük bir sevinç yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da millilerimizi tebrik etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Bak, "Avrupa Şampiyonuyuz! A Milli Kadın Golbol Takımımızı gönülden kutluyorum. 2 Paralimpik Oyunları Şampiyonluğu, 1 Dünya Şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyonluğu... Sizinle gurur duyuyoruz kızlar!" ifadelerini kullandı.

ERKEKLER ÜÇÜNCÜ OLDU

Öte yandan Golbol Erkek Milli Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldu. Milliler, şampiyonada üçüncülük karşılaşmasında İsrail ile karşılaştı. Rakibini 5-2 mağlup eden Golbol Erkek Milli Takımı organizasyonu üçüncü sırada tamamlamayı başardı