Kulüpler Birliği yalnız bırakmadı

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarıyla birlikte FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i İzmir'de ziyaret etti. Dün sabah saatlerinde Meler'in ikamet ettiği Salçuk'taki Pamucak Tur Sitesi'ne giden Koç ve kulüp başkanları, Halil Umut Meler ve ailesiyle bir araya geldi. Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileten Ali Koç, "Bu ziyaretin reklamı olmaz. Kendisine geçmiş olsun dedik, ailesiyle tanıştık. Halil Umut Meler'in her geçen gün sağlık durumu daha iyiye gidecektir. Hocamızın moralini iyi bulduk" dedi. Ali Koç, Meler'in maçlara çıkıp çıkmama konusundaki kararıyla ilgili soruya ise, "Bence zamanı gelince doğru kararı verecektir. Kolay değil, olayın ardından birkaç gün geçti. Bu işin ilacı da zaman. Eminim sağlıklı kararı verecektir" dedi.