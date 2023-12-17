Manisa FK’nın dinamosu Burak

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'da Burak Altıparmak istikrarıyla dikkatleri çekiyor. Siyah-beyazlıların geçen sezonun başında Bursaspor'dan renklerine bağladığı 33 yaşındaki deneyimli orta saha, iki sezonda sergilediği performansla büyük alkış topladı. Takıma katıldığı geçen sene formayı kapan ve görev yaptığı 35 mücadelenin 32'sine ilk 11'de başlayan ve 3 gol, 1 de asist yapan deneyimli orta saha, bu sezon da Manisa FK'nın değişilmezi oldu.

14 MAÇTA 1 GOL ATTI

GERİDE kalan 15 karşılaşmanın tümünde görev yapan ve siyah-beyazlı formayla 14 kez ilk 11'de sahaya çıkan Burak rakip ağları 1 kez sarsarken, 2 golün de pasını verdi. Bu sezon iki hocayla çalışan tecrübeli oyuncu, iki ismin de en güvendiği futbolcu olmayı başardı. Gösterdiği performans nedeniyle taraftarlar da Burak'ı bağrına bastı.