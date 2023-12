Palabıyık’tan olay sözler

Geçtiğimiz temmuz ayında hakemlik kariyerine noktayı koyan Ali Palabıyık, dün katıldığı bir canlı yayın programında Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hedef alan Palabıyık, "TFF'de son karar her zaman başkan tarafından veriliyor. MHK atamaları yapar ve TFF'ye götürür. TFF'nin imzasıyla basına hakemler açıklanır. Daha önce TFF'de başkanlık yapan bir ismin atamalara bu kadar müdahil olduğunu görmedim, duymadım. Büyükekşi, hakemlikle alakalı yapılacak bir şey ile ilgili sürekli en ön sırada. Hakemlerin sorunları değil, hatalarıyla ilgili de her daim müdahil oldu. Hakem atamalarında son söz sahibi her zaman Mehmet Büyükekşi'dir. Atamalar yapılır, Mehmet Büyükekşi'nin masasına koyulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi maça atar" dedi.

VAR SİSTEMİ KANGREN

TFF Başkanı, çoğu hakeme mobbing yaptı. Bana karşı takındıkları tavrı birçok hakeme karşı devam ettiriyorlar. Hakemlerin toplantıda Büyükekşi'ye 'Biz size güvenmiyoruz' dediğini duydum. Herkes şapkayı kendi önüne koymalı. 'Biz ne gibi hatalar yaptık, nasıl buraya geldik' bunlar düşünülmeli. Bahsedilen spor programlarına neden müdahale edilmedi, illa böyle bir olay mı yaşanması gerekiyordu müdahale için? VAR sisteminin gelmesini çok istiyorduk. VAR konusu Türkiye'de kangren oldu. Günden güne de problem artıyor. VAR hakemlerinin eğitim seviyesini arttırmadığımız sürece bunu devam ettirmek zor" dedi.