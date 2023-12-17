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Haberler Spor Transfer için gitti sıtmadan vefat etti

Transfer için gitti sıtmadan vefat etti

HABER MERKEZİ
Transfer için gitti sıtmadan vefat etti
KOCAELİSPOR Teknik Asbaşkanı Ekrem Can, futbolcu keşfetmek için gittiği Nijerya'da yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye'ye döndükten sonra rahatsızlanan ve ardından hastaneye kaldırılan ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Can için Karamürsel Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Can'ın cenazesi, ağabeyi Recep Can tarafından kıldırılan namazın ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Ekrem Can için Türkiye Futbol Federasyonu ve çok sayıda spor kulübü de taziye mesajı paylaştı.
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