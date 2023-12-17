VakıfBank'ı yenen Eczacıbaşı, dünya şampiyonu oldu | Eczacıbaşı Dynavit 3 - 2 VakıfBank (MAÇ SONUCU)

Son dakika... Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 25. uluslararası kupasına ulaştı.
Kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirlendiği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'de düzenlendi.
Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın yarı finalinde Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı ile ev sahibi ülkeden Tianjin Bohai Bank'ı 3-0'la geçen VakıfBank, adlarını finale yazdırdı.
İki Türk takımının mücadele ettiği finalde kazanan 3-2'lik skorla Eczacıbaşı oldu.
ET SONUÇLARI
1. Set sonucu: Eczacıbaşı Dynavit 19-25 VakıfBank
2. Set sonucu: Eczacıbaşı Dynavit 25-23 VakıfBank
3. Set sonucu: Eczacıbaşı Dynavit 25-23 VakıfBank
4. Set sonucu Eczacıbaşı Dynavit 23-25 VakıfBank
5. Set sonucu: Eczacıbaşı Dynavit 15-9 VakıfBank