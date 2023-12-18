Tenise büyük destek

AYDINLI Grup spora yaptığı desteklere bir yenisini daha ekledi. Türkiye Tenis Lig Finalleri'nin isim sponsoru Cacharel oldu. Türkiye'nin en iyi kulüplerinin belirleneceği tenis takviminin en prestijli organizasyonlarından Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nin basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa'nın katılımıyla TED Spor Kulübü'nde gerçekleşti. Kadınlar ve erkeklerde toplamda 32 takımın mücadele edeceği Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri, 18-24 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul TED Spor Kulübü'nde Aydın Grup'un desteği ile gerçekleşecek. Türkiye'de tenisin her yerde oynanabilmesi adına üretilen stratejilerle tenisin bilinmesi, sevilmesi ve hayata adapte edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldığını söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Bu sene başında 86 bin olan lisanslı sporcu sayımız 103 bine çıktı. Bu asla yetmez, dünyanın en genç ülkelerinden biri olarak milyonları bulmalıyız. Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şeref Safa Bey'e ve tüm Aydınlı Grup yönetimine bize değer kattıkları için camiamız adına çok teşekkür ediyorum.

AYDINLI GRUP'A TEŞEKKÜR

Tenis ligi, 1980'den itibaren devam eden bir ligimizken bugün geldiğimiz noktada en değerli yılını yaşıyor. Hem sponsorumuzun kattığı değerle hem de bugün ülkemizi dünyanın her yerinde temsil eden en iyi sporcularımızla bu hafta Türkiye'nin en iyilerinin yarıştığı bir hafta olacak. Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa, Cacharel markasının tenise çok yakıştığını vurgulayarak, "Tenise yaptığımız bu destek çok önemli. Spor sadece birkaç branştan ibaret değil. Amatör sporlara verilen desteklerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Cacharel markamızla Türkiye Tenis Ligi'ne destek ve sponsor olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu imkanı bize sağlayan başta Cengiz Durmuş olmak üzere federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİRENLERE HEDİYE ÇEKİ VERİLECEK

Organizasyonda dereceye giren sporculara başarı primi vereceklerini kaydeden Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa, "Kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren ekiplere ayrıca başarı primi uygun gördük. Birinciye 50 bin, ikinciye 40 bin TL değerinde hediye çeki vereceğiz. Bu anlaşma 1 yıllık. İlerleyen seneler için başka anlaşmalar da yapılabilir. Buna açığız. Bu işten toplumsal kar ve sosyal fayda bekliyoruz. Buradan birkaç sporcuyu uluslararası arenaya çıkarırsak en iyi faydayı elde ederiz. Konu yurt dışında ülkemizin bayrağını dalgalandırmaksa üzerimize düşeni yapmaktan imtina etmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.