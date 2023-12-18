Türkiye kazandı

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk kez iki Türk takımının karşı karşıya geldiği tarihi finalde, VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit 3. kez kupayı müzesine götürdü. Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun finaline etkili başlayan VakıfBank, tempolu geçen ilk seti 25-19 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette file önünde sarı-siyahlı takıma üstünlük kuran Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan 3. seti Eczacıbaşı, 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI

Dördüncü setin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-23 üstün bitirerek skoru 2-2'ye getirdi ve tiebreak setine gidildi. Beşinci ve son seti 15-9 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

VAKIFBANK'TA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4 kez şampiyon olan ve uluslararası arenada 12 kupayla en başarılı Türk takımı olarak dikkat çeken Vakıfbank, dün finali tie-break sette kaybederek büyük üzüntü yaşadı. Kulüpler Şampiyonası'ndaki kupa sayısını 5'e çıkarma fırsatını kaçıran sarı-siyahlılar yorucu geçen maçın sonunda ikincilikle yetindiler.

BASKAN ERDOĞAN TAKIMLARI KUTLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki takımı da tebrik etti. Başkan Erdoğan, "FIVB Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonluğuna 3. kez erişen Eczacıbaşı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Tarihte ilk defa finalde karşı karşıya gelen ve bizleri gururlandıran iki Türk voleybol takımımız Eczacıbaşı ve Vakıfbank'a teşekkür ediyorum" dedi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK İKİ EKİBİ DE TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile dünya 2'ncisi olan VakıfBank'ı tebrik ederken başarıların artarak devam etmesi dileğinde bulundu.