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Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın rakipleri kim?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın rakipleri kim?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için de heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Galatasaray Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de netleşti. İşte merak edilenler...

HABER MERKEZİ

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren Galatasaray, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray’ın rakipleri kim?

MUHTEMEL RAKİPLER

Grubunu ikinci bitiren ve Galatasaray'ın muhtemel rakibi olan takımlar:

Freiburg
Marsilya
Sparta Prag
Sporting
Toulouse
Rennes
AS Roma
Karabağ

AVRUPA LİGİ'NDE GRUBUNU LİDER BİTİRENLER

Grubunu lider bitirerek direkt son 16'ya kalan takımlar:

West Ham
Brighton
Rangers
Atalanta
Liverpool
Villarreal
Slavia Prag
Bayer Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray’ın rakipleri kim?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında karşılaşacağı rakibi 18 Aralık Pazartesi yani bugün TSİ 15.00'da belli olacak.

Kura çekimi EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.

Maçların ilk ayağı, Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımların sahasında oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Play-off turunun tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024'te gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'de 2023/24 sezonunun finaline 22 Mayıs 2024'te Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda ev sahipliği yapacak.

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