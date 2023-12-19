Merkezefendi frene bastı

Basketbol Süper Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan ancak üst üste galibiyetlerle kendine gelen Yukatel Merkezefendi Denizli Basket, 12. haftanın kapanış karşılaşmasında düşme hattının üstünde yer alan Onvo Büyükçekmece'yi konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, dış şutlardaki isabetleriyle ilk 3 dakikayı 8-2 önde geçti. Pota altına yüklenerek üst üste sayılar bulan Büyükçekmece oyunu dengeledi ve ilk çeyrek 17-18 bitti. İkinci çeyreğin başında Merkezefendi üst üste hücumlardan boş dönünce fark açıldı. Devreye konuk ekip 30-35 üstün gitti. FARK YİNE 10'A ÇIKTI

Üçüncü çeyrekte sert savunmasını sürdüren Büyükçekmece farkı bir ara 10'a kadar çıkarsa da Merkezefendi bir kez daha farkı kapattı ve son çeyreğe 46-49'luk skorla girildi. Ancak dördüncü periyota da konuk takım iyi başladı ve farkı yine 10'a çıkardı. Maç sonuna kadar farkı eritemeyen Merkezefendi, kritik maçı 64-78 kaybederek 3 galibiyette kaldı ve düşme hattından çıkamadı.