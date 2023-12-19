Muğla’nın gururu Elif

Antalya'daki Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcusu Elif Oral, 4 farklı stil olan 100 metre serbest, 50 metre serbest, 100 metre kurbağalama, 50 metre kurbağalamada birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Özel sporcumuz Elif Oral spor aşkı ile engelleri aşarak 4 altın madalyanın sahibi oldu. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ederiz. Sporcumuza Milli takım yolunda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.