‘Spor yönetimi yenilenmeli’

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırı ile ilgili ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çok acı, inanılmaz bir olay, doğrudan herhangi bir yeri hedef almıyorum aslında belli ki Türkiye'de spor yönetiminin, futbolun yenilenmesine ihtiyaç var. İnsanlar devamlı kışkırtıcı olmak yerine sahada oynanan futbola, hakemle oynamak yerine topla oynamaya odaklansın diye düşünüyorum. Hakemlerimiz de gerçekten çok töhmet altında kala kala yoruldular, yıprandılar. Bazıları başarısızlığına kılıf bulmak için birilerini suçlamanın peşinde bazıları da dikkat çekmek için bir şeyler yapmanın peşinde. Maalesef dünyada birçok suç örgütlerinin de yasa dışı bahisten beslendiği konuşuluyor. Bunlar uluslararası kuruluşların tespitleri içinde yer alıyor. Bunlara da önlem alınması çok kritik önem taşıyor. Ümit ediyorum, dua ediyorum bu olay yeni bir silkelenmeye, kendine gelmeye vesile olsun" dedi.