Başkan takımı sahadan çekti

Trendyol Süper Lig'de hakeme saldırı skandalı gündemdeki yerini korurken, bir skandal daha yaşandı. Dün oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçı, ev sahibi takımın sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Karşılaşmada ilk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda dakikalar 68'i gösterirken Visca'nın ortasında Onuachu kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

SAHA KENARINA GELDİ

Ancak bu golden önce İstanbulspor atağında Loshaj'ın düşürüldüğü pozisyonda İstanbulsporlular penaltı bekledi. VAR'dan bir uyarı gelmeyince hakem Ali Şansalan golü verdi. Oyun devam ederken dakika 73'te İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti.

KİMSE İKNA EDEMEDİ

Bazı futbolcuların yanı sıra Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da saha kenarına gelerek konuştuğu Ecmel Faik Sarıalioğlu kararından dönmedi ve İstanbulsporlu oyuncular da soyunma odasına gitti. Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

FUTBOLCULAR ŞAŞTI KALDI

Başkan Sarıalioğlu saha kenarına gelip oyuncularına maçı bırakmasını söyledi. Futbolcular bir süre ne olduğunu anlayamadı. Sarıalioğlu'nun 'Topu taca atın' uyarısı sonrası oyuncular topu dışarı gönderdi ve kenara yöneldi. Bazı futbolcular oyuna devam etmekte ısrar etse de başkanları kararından dönmedi ve maç yarıda kaldı.