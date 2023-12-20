Derbi öncesi son dans

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe Pazar günü Kadıköy'de oynayacakları derbi mücadelesi öncesi son sınavına çıkıyor. Hafta sonu oynanacak heyecan dolu karşılaşma öncesi son provasını yapacak olan ezeli rakipler, derbiye puan kaybı yaşamadan gitmek istiyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Becao ile Zajc forma giyemeyecek.

KALECİ MUSLERA OYNAMAYACAK

Ligde evinde çıktığı son 24 maçta mağlup olmayan ve bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım olan Galatasaray ise Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Aslan'da sarı kart cezalısı Muslera, görev yapamayacak. Göğüs kasında kopma oluşan ve ülkesi Portekiz'de ameliyat olan Oliveira da oynayamayacak.

SANCHEZ VE ZAHA YOK

GALATASARAY'DA Wilfired Zaha ve Davinson Sanchez Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı olmasına rağmen Kopenhag maçına iğne ile çıkan Sanchez henüz tam olarak iyileşmezken, ağrıları olan Zaha ile birlikte Karagümrük maçında riske edilmeyecek. İki yıldız da derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor.

EDİN DZEKO DEV MAÇA YETİŞECEK

FENERBAHÇE, Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Dzeko'nun Kayserispor maçında riske edilmemesi ve Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.