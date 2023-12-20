Hamurcu: Stres yönetimini yapmalıyız

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını 14 puanla 10. sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Alper Hamurcu, stres yönetiminde yaşadıkları sorunun maç kaybetmelerinde etkili olduğunu söyledi. Alper Hamurcu,bazı maçlarda çok iyi oyun çıkarmalarına rağmen kazanamadıklarını dile getirdi. Hamurcu, şöyle devam etti: "Çok daha zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Kritik anlarda stres yönetimini sağlayabilirsek, çok daha fazla maç kazanacağımızı biliyoruz. Hedefimiz her zaman öncelikli olarak Play-Off'a girmek ve sonrasında Avrupa kupasına katılıyor olmak. Yani ikinci yarıdaki en büyük hedeflerimizden bir tanesi, ilk yarıda yapamadığımız o stres yönetimini muhakkak en kısa sürede çözüp, kazanmaya çok yakın olduğumuz maçları ikinci yarıda galip tamamlamak. Bunu yaptığımızda Play-Off potasına girmekte bir problem olacağını düşünmüyorum."