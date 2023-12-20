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Merkezefendi kendini yaktı

Ateş hattından çıkmak isteyen Denizli temsilcisi, Büyükçekmece’ye yenilerek büyük bir fırsat tepti.

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi kendini yaktı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece'ye evinde 78-64 mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kritik maçta çok büyük avantajı elinin tersi ile iterken, düşme hattından çıkamadı. Üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada seyircisi önünde mağlup olan mavi-yeşilliler, kabustan uyanamadı. Başantrenör Zafer Aktaş, "Önemli bir maçı kendi sahamızda kaybettik. Özellikle iç sahada daha sert ve agresif oynamamız gerekli. Enerji seviyemizi istediğimiz noktaya getiremedik. Rakip takım özellikle uzun oyuncu tehdidimiz olmadığı için tüm müdafaa konsantrasyonlarını skorer kısalarımız üzerine verdi. Tüm şutlarımızı zorlaştırarak şut yüzdemizi çok düşürdü. Bu maçtan maksimum dersi çıkarıp önümüzde ki maça en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.
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