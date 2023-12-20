Sıra geldi İzmir’e

Türkiye'de ilköğretim çağındaki çocuklar arasında yeni yeteneklerin keşfedilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi kapsamında İzmir'de çalışmalar başladı. İlk etapta pilot bölge olan Sakarya'da başlayan projenin 16 ilde gerçekleştirileceği belirtildi. İzmir Atatürk Stadı Yan Sahalar'da 2 gün sürecek çalışmalarda ilkokul sınıf öğretmenlerine futbol temel eğitimi, ortaokul beden eğitimi öğretmenlerine futbol uzmanlık eğitimi verilecek. Öğretmenler de bu eğitimleri okullarda çocuklara aktaracak. Proje ile 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Bu güzel sahaları bize tahsis eden İl Gençlik Spor Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Bakanımızın da çok önemsediği gibi biz İzmir'de spora, çocuklara yapılacak her türlü projeyi destekliyoruz" diye konuştu.