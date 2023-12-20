Vestel’den Sultanlara harika bir destek daha

Voleybol A Milli Takımlar Ana Sponsorlarından Vestel, kadın voleyboluna destek amacıyla, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Hande Baladın ve Zehra Güneş'in figürlerini hazırlattı. Figürler, Vestel mağazaları ve internet üzerinden satışa çıktı. Toplam 20 bin adet üretilen figürlerin satışından elde edilecek gelir, Vestel'in spora katkı çalışmalarında kullanılacak. Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, 'Filenin Sultanları' ile Vestel arasındaki sarsılmaz bağın bir nişanesi olarak hazırlanan figürlerle yıllardır topluma örnek olan kadın millilerin daha fazla göz önünde olmalarını ve daha çok gence ilham vererek, toplumda rol model omalarına destek vermeyi amaçladıklarını kaydetti.