Akhisar nefes aldı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Akhisarspor, evinde Darıca Gençlerbirliği'ni tek golle mağlup etti: 1-0. Akigo yedi maç sonra kazanarak rahat bir nefes aldı. 3. Dakikada Bora topla sağ kanattan ceza sahası korner çizgisine kadar indi topu Oğuzcan'a verdi Oğuzcan'nın plasesini kaleci Eren çelerek gole izin vermedi. 12. Dakikada Ani gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Emre'nin ceza sahası 18 yayı üzerinden sert şutu top kaleci Mehmet Ali'nin ellerinde kaldı. 15. Dakikada Bora'nın sert şutu top yandan az farkla auta çıktı. 26. dakikada kazanılan serbest atışını takım kaptanı Bora Yılmaz kullandı ve topu adeta 90'na göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

İKİNCİ YARIDA GOL OLMADI

45. dakikada ani gelişen Akhisarspor atağında Bora Yılmaz topla ceza sahasına girdi korner çizgisinden topu Orçun'a verdi, Orçun düzgün bir vuruşunu kaleci Eren yatarak topu tuttu ve gole izin vermedi. İlk yarı Akhisaspor'un 1-0 üstünlüğü ile kapandı. İkinci yarıya konuk takım Darıca Gençlerbirliği başladı. 85. Dakikada konuk takım Darıca Gençlerbirliği atağında sağ kanattan Yunus Emre topu ceza sahasına gönderdi Emirhan topu yandan auta attı. Bundan sonraki ataklardan başka sonuç gelmeyince Akhisarspor, Darıca Gençlerbirliğini 1-0 mağlup etti.