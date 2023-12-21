Altınordu 53 gün sonra

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Altınordu'nun 6 haftalık galibiyet özlemi sona erdi. İzmir temsilcisi 28 Ekim'de deplasmanda 3-1 galip geldiği Zonguldak Kömürspor maçından 53 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı. Ligdeki 17. maçında 3. galibiyetini alan kırmızı-lacivertliler puanını 16'ya çıkarıp moral buldu. İlk yarının son haftasında Play-Off hattındaki Ankaraspor'a konuk olacak Altınordu, devre arasına tehlikeli bölgeden uzaklaşarak girmek istiyor. Kırmızı-lacivertlilerde genç santrfor İlkan Sever, takımını öne geçirerek toplamda 4 gole ulaştı. Altınordu'da Devrim de 4 gole ulaşırken, Onur ilk kez gol sevinci yaşadı.