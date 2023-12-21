Belözoğlu: 3 kez özür diledim

ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğradığı olayla ilgili kendisini suçlamasına yanıt verdi. Meler'in "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi." iddialarıyla ilgili sarı lacivertli takımın hocası, "Ben olaya vakıf olduğumda soyunma odasındaki kendi odamdaydım. Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Daha sonrasında da koridorda tekrar karşılaştık ve kendilerine sarılıp çok üzgün olduğumu söyledim. Takımım adına, hocanın adına üzgün olduğumu belirttim. Takımım adına kendisinden 3-4 kere özür diledim. Ama dilediğimiz özrün herhalde pek karşılığı olmadı" ifadelerini kullandı.

YARDIMCI HAKEM DURUMA ŞAHİT

Meler'i telefonla da aradığını açıklayan Belözoğlu, "İstirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana 'Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız diye tepki gösterdiniz.' dedi." ifadelerini kullandı. Belözoğlu şöyle devam etti: "Halil Umut Meler 14 maçımı yönetmiş. Hiçbir olayımız olmadı, hiçbir şey yaşanmadı. Ben hiç plan yaparak maça çıkmadım. Bir şey yapmak isteyen direkt yan kulübedeki meslektaşına gitmez."