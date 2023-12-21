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Menemen FK tam yol ileri

İzmir ekibi, deplasmanda Derince’yi yenerek 3’te 3 yaptı ve Play-Off yarışını sürdürdü

HABER MERKEZİ
Menemen FK tam yol ileri
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta karşılaşmasında Menemen FK, Belediye Derincespor'u deplasmanda yenmeyi başardı: 2-3. Bu sonuçla son 3 maçından 9 puan çıkaran İzmir temsilcisi Play-Off yarışını sürdürdü. Sarı-lacivertli takım 23. dakikadaki Tuğkan'ın golüne 43'te Orhan ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. 62'de Kemal Rüzgar ile müsabakada öne geçen Menemen FK, üstünlüğünü yalnızca 3 dakika koruyabildi. Ev sahibi ekip 65'te Mehmet Akyüz'ün golüyle skora denge getirdi. Mücadelenin 80. dakikasından sonra 3 değişiklik birden yaparak risk alan deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, istediği sonuca ulaştı. 87'de Mertcan Açıkgöz'ün golüyle kazanan İzmir ekibi, puanını 28'e yükseltti
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