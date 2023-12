Olaylar bitmiyor

FUTBOLUMUZDA son dönemde yaşanan olaylara dün bir yenisi eklendi. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor'un Diyarbekirspor'u ağırladığı mücadelenin 81'inci dakikasında konuk ekibin 2'nci golünü atan Bünyamin'in sevincini, Bursaspor taraftarlarının olduğu tribüne karşı el ve kol işareti ile kutlamasıyla çıkan gerginlik, uzatma dakikalarında her iki takımın oyuncularını karşı karşıya getirdi. Futbolcular arasında arbede çıkarken, mücadelenin hakemi Burak Taşkınsoy, saha içinde her iki takımdan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Hakem, olayların durulması için karşılaşmayı durdururken, her iki takımın yedek oyuncuları da saha içinde ve koridorda kavga etti. Çevik kuvvet polisleri, sahada ve soyunma odası koridorunda önlem alırken, hakem Burak Taşkınsoy, 10 dakika aradan sonra yeniden başlattığı maçı bitirdi. Karşılaşma sonrası her iki takımın oyuncuları, polis kontrolünde soyunma odasına gitti. Mücadele Diyarbekirspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi