Heyecan dorukta

SÜPER Lig'de ilk yarıda sona gelinirken, gözler kritik derbiye çevrildi. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak derbi için her iki ekibin teknik direktörleri planlarını öğrencilerine ezberletirken, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı. Kazanan ekibin şampiyonluk yarışında bir adım öne geçeceği kritik randevuda İsmail Kartal'ın sakatlığı nedeniyle Kayseri'de oynatmadığı Dzeko'ya şans vermesi beklenirken, cezalı duruma düşen Fred ise planları bozdu. Yıldız ismin yerine Crespo'nun sahaya çıkacağı bildirilirken Kartal'ın, son maçta 1 gol, 1 de asistle oynayan Cengiz'in yerine İrfan Can'ı tekrar ilk 11'e monte edeceği öğrenildi. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Sanchez'in durumu maç saatinde belli olacak. Teknik direktör Okan Buruk sol bekte Barış- Angelino-Kazımcan üçlüsü arasında seçim yapmakta zorlanırken, Zaha'nın ilk 11'deki yerini alması ve Kerem'in ise on numara pozisyonuna tekrar geçmesi bekleniyor.

GÖZLER HÜCUMDA

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbide gözler golcülerde olacak. Gol krallığında zirvede bulunan Edin Dzeko ve Mauro Icardi, takımlarının kazanması için goller atmaya çalışacak. Sarı-lacivertlilerin Boşnak yıldızı Dzeko ilk derbisinde Beşiktaş ağlarını havalandırırken, Galatasaray karşısında ilki yaşayacak. Kanarya'nın diğer hücum silahları Tadic, Szymanski ve İrfan Can ise ileride Dzeko'ya yardım edecek. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları boş geçmedi. 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile 3, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı da 2'şer kez oynadı. Icardi siyah-beyazlılara 5, bordo-mavililere 3, sarı-lacivertlilere ise 2 gol atma başarısı gösterdi. Icardi'nin yanı sıra Zaha, Kerem ve Ziyech de tehlike yaratmaya çalışacak.

G.SARAY TARAFTARI KADIKÖY'E GİDİYOR

FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçına, 2 bin 79 deplasman takım seyircisi alınacak. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi. Galatasaraylı taraftarlar, maçın oynanacağı stada toplu giriş yapabilecek.