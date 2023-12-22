Kara Kartal ağır yaralı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-3 yenildi. 9. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Efecan'ın oyun esnasında şiddetli itirazı sonucu maçı durduran hakem Ümit Öztürk, Efecan'a sarı kart göstererek Beşiktaş lehine çift vuruş kararı verdi. Cenk'in kullandığı vuruşta barajdan seken topu kontrol eden Colley, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Faul şüphesi nedeniyle yapılan VAR incelemesinin ardından hakem golü verdi.

38'de Oğuz Aydın'ın sağdan içeri çevirdiği topu ön direkte kontrol etmeye çalışan Amartey'in müdahalesi yetersiz kalınca araya giren Yusuf çok dar açıdan topu Mert'in altından ağlara gönderdi: 1-1. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıya Beşiktaş istekli başladı. 53'te savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Demir Ege'nin şutu az farkla auta gitti.

FIRSATLARI KAÇIRDILAR

70'te sağdan içeri giren Semih'in yerden çevirdiği topa Hadziahmetovic'in gelişine plasesi savunmaya çarpıp az farkla kornere gitti. 80'de Masuaku'nun serbest vuruşunu kaleci Ertuğrul köşeden çıkardı. 87'de orta sahada topu kapan Alanyaspor'un atağında soldan içeri giren Oğuz'un yerden çevirdiği topu Janvier boş kaleye gönderdi: 1-2. 90'da savunmanın geriye gönderdiği topu kaleci Mert ayağından açınca Oğuz araya girdi. Topu önünde bulan Eduardo'nun şutu ağlarla buluştu: 1-3. Maç bu skorla bitti.