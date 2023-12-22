Manisa kayıp

Trendyol 1. Lig'de kötü günler geçiren Manisa FK, konuk olduğu Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. 8. dakikada Bedirhan'ın serbest atışında Kerim Frei müsait pozisyondan yararlanamadı. 9'da Oğuzhan'ın hatasında Kayamba, topu Dirrassouba'ya bıraktı. Oyuncu çerçeveyi bulamadı. 7'de Boluspor atağında Kayamba, ceza alanı içinde Oğuzhan ile mücadelesi sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 20'de Oğuz, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-0. 35'te Oğuz'un serbest vuruşunda kaleci Alperen, topu son anda kornere tokatladı.

İKİNCİ YARIDA ÇABASI YETMEDİ

53'te Diallo'nun pasında Kerim penaltı noktası önünden yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı. 61'de Topalli'nin vuruşunda top kaleci Çağlar'ın kucağında kaldı. 63'te Oğuzhan'ın sağdan ortasında Topalli şutunu çekti. Kaleci Çağlar topu köşeden çıkardı. 71'de Dirrassouba'nın şık vuruşunda kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 90+1'de Domgjoni, rakip ceza sahasına gönderilen uzun topa yükselip Posmac'ın yüzüne yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele Bolu ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

ÖZKÖYLÜ'DEN ZORUNLU DEĞİŞİM

MANİSA FK, dün Boluspor karşısına üç önemli eksikle çıkınca değişim kaçınılmaz oldu. Siyahbeyazlı ekipte, Ayberk ve Lima sakatlıkları nedeniyle dün forma giyemezken, Tugay da sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı. Teknik direktör Osman Özköylü, bu üç oyuncunun yerine on birde Graovac, Oğuz ve Gakpa'ya şans verdi. Golcü Lima'nın yokluğunda kanatta oynayan Kerim Frei dün golcü olarak görev yaptı. Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon ikinci yarıda takımı çalıştıran ve Mayıs 2023'te görevden ayrılan Yalçın Koşukavak, Boluspor teknik direktörü olarak eski takımına rakip oldu.