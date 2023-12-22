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Haberler Spor Pınar Karşıyaka’ya yine İspanyol rakip

Pınar Karşıyaka’ya yine İspanyol rakip

HABER MERKEZİ
Pınar Karşıyaka’ya yine İspanyol rakip
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 hedefinde üst üste üçüncü kez Play-In etabına kalan Pınar Karşıyaka, İspanya temsilcisi Rio Breogan ile eşleşti. Kaf-Kaf'ın ev sahibi avantajını elinde bulunduracağı serideki ilk maç 2 veya 3 Ocak'ta İzmir'de oynanacak. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın son 16'ya kalacağı eşleşmede KSK rakibine 9 veya 10 Ocak'ta deplasmanda konuk olacak. Gerek olması halinde üçüncü maç da 16-17 Ocak'ta Karşıyaka'nın ev sahipliğinde yapılacak. Pınar Karşıyaka, Play-In etabında Rio Breogan'ı elerse son 16 turunda K Grubu'nda yer alacak. Bu grupta ilk turda C Grubu'nu lider bitiren Lenovo Tenerife, G Grubu lideri Hapoel Bank Yahav Jerusalem ve Play-In'de Rytas Vilnius-Peristeri eşleşmesinden çıkacak takım da yer alacak.
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