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Haberler Spor Tire FK zirveyi sevdi

Tire FK zirveyi sevdi

NADİR UYSAL
Tire FK zirveyi sevdi
BÖLGESEL Amatör Lig'de 4. Grup'ta lider Tire FK, hafta içi mesaisinde grup sonuncusu Emirdağspor'u deplasmanda 7-1 gibi farklı bir skorla geçerek zirvedeki yerini pekiştirdi. 25 puanla liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar gözünü hafta sonunda evinde oynayacağı Çeşme Belediyespor maçına çevirdi. Kulüp Başkanı Hüma Yüksel takımın performansından ve ortaya konulan futboldan son derece memnun olduğunu belirterek, "İlk yarıyı lider kapatmak istiyoruz. Sezon sonunda şampiyon olarak 3. Lige çıkacağız" dedi
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