Turgutlu kahroldu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon başından beri zirve yarışı veren Turgutluspor, devre finali niteliğindeki maçta liderlik için çekiştiği Batman Petrolspor'a deplasmanda 2-0 yenildi, koltuğu paylaşma fırsatını teperek ilk yarıyı rakibinin 6 puan gerisinde ikinci tamamladı. Maça iyi başlayamadıklarını söyleyen teknik direktör Ramazan Çelik, "Bu maç bizim için önemli derslerin olduğu bir maç oldu. Kaybettik belki ama bize kazanç olarak dönecek bazı unsurları görmüş olduk. Ligin ilk yarısı boyuncu büyük özveri ve mücadele gösteren bütün oyuncularımızı kutluyorum. Daha fazlasını yapacak iradeye geldiğimiz de her şey daha da netleşecek. Bunun için önümüz de uzun bir ara var. Daha çok çalışarak ligin ikinci yarısına hazırlanacağız" dedi.