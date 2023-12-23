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1 numaralı rekabet

Yarın Ülker Stadı’nda oynanacak F.Bahçe-G.Saray randevusunda Livakovic ve Muslera’nın performansları takımlarının alacağı sonuçta belirleyici olacak

HABER MERKEZİ
1 numaralı rekabet

TRENDYOL Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi için geri sayım başlarken, bu önemli randevunun kaderi iki takımın kalecilerinde olacak. Sarı-lacivertli ekipte ilk sezonunu yaşayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ilk kez bir Galatasaray derbisinde eldivenleri giyecek. Sarıkırmızılı ekipte 13.. sezonunu geçiren 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ise derbi deneyimi ile dikkat çekiyor. Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 53 derbi maçta görev aldı.

FENERBAHÇE'NİN sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayı ligde 13 kez terletti. Sarı-lacivertli takım, 28 yaşındaki file bekçisinin görev yaptığı müsabakalarda 11 galibiyet, birer de beraberlik ile yenilgi yaşadı. Hırvat kaleci, görev yaptığı karşılaşmaların 7'sinde toplam 13 gol yerken, 6 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı. Muslera ise bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı. Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı 16 maçın 15'inde görev alan Muslera, sadece 9 gol yedi. Uruguaylı kaleci, süre aldığı müsabakaların 8'inde kalesini gole kapattı. Muslera'nın sakatlanarak çıktığı 11. haftadaki Kasımpaşa maçının son 30 dakikasında ve cezalı olduğu 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında kaleyi Günay Güvenç korudu.

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