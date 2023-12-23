Cumartesi ateşi

Basketbol Süper Ligi'nde Egeliler bugün kritik randevulara çıkacak. Bu sezon düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Ege ekipleri Çağdaş Bodrum Spor ve Merkezefendi Belediyesi Basket Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki saat 15.30'da başlayacak maçta rakip olacak.

Ligde son iki maçını kaybeden Bodrum ekibi Çağdaş Bodrum 12 haftada 3 galibiyet elde etti. Üst üste iki galibiyetin ardından önemli rakiplerinden Büyükçekmece'ye evinde yenilen Denizli temsilcisi Merkezefendi de 3 galibiyetle düşme hattında yer alıyor. Bu arada Tofaş yenilgisi sonrası takımı geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon yaparak ilk kez Süper Lig'e çıkaran Antrenör Ender Arslan'la yollarını ayıran Çağdaş Bodrum Spor, Ahmet Çakı'yla anlaştı.

MANİSA BŞB. İSTANBUL'DA

Son 3 maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Büyükçekmece Basketbol deplasmanına 4'te 4 hedefiyle çıkacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde Manisa ekibi 12 haftada 7 galibiyetle puan tablosunda 5'inci sırada yer alıyor. Manisa BŞB'de bu maç öncesi Berkay Sinirlioğlu takımdan ayrılarak Türkiye Basketbol Ligi ekibi Mersin Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

PETKİM, BURSASPOR VİRAJINDA

Art arda aldığı 4 mağlubiyetle düşüşe geçtikten sonra geçen hafta evinde Darüşşafaka'yı 112-78 yenmeyi başaran Aliağa Petkimspor da Bursaspor deplasmanına galibiyet serisi yakalamak için çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da start alacak. Ligde Play- Off barajında yer alan iki ekip de 12 karşılaşmada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet aldı.