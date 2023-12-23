Omuz omuza vereceğiz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı yaklaşık 2.5 saat sürdü. Kritik zirve sona ererken başkanlar birlikte açıklama yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türk futbolu buradan güçlü çıkacak" derken, TFF Başkanı Büyükekşi, "Biz büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı. Toplantı sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ kameralar karşısına geçti.

"VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Son haftalarda yaşadığımız sorunlardan dolayı buradan omuz omuza hep birlikte çıkacağız. Sorunların çözümüyle ilgili değerlendirmelerde bulunduk, katkı veren kulüp başkanlarına teşekkür ediyoruz. Kulüplerimizin ekonomik taleplerini de değerlendirdik. Çok verimli bir toplantı oldu. Sorunları konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz. Türk futbolu buradan güçlü çıkacak. Tüm paydaşlar olarak daha sık bir araya gelme konusunda da anlaştık" yorumunu yaptı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Çok güzel bir toplantı oldu. Biz büyük bir aileyiz. Bu değerli ailenin tüm paydaşlarının birbirleriyle diyalog içinde olması çok önemli. Bir sorun varsa birlikte çözeceğiz. Başarıyı da başarısızlığı da birlikte sahipleneceğiz" ifadelerini kullandı.

"TEMEL SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ"

Sözü alan Ali Koç, "Bakanlığımız, Kulüpler Birliği ve TFF, bir toplantı yapalım istemiştik. Kendisi de sağ olsun 1 hafta bile geçmeden bize saatlerini ayırdı. Kendisi zaten içimizden gelen birisi, sorunlara da aşina. Futbolu da yakından takip ediyor. Son haftalarda yaşananları, futbolun temel problemlerini, hakemlik müessesesini etraflıca değerlendirdik. Yapacak çok işimiz var. Arzu ve irade varsa el ele, omuz omuza temel sorunları çözebileceğimize dair toplantı sonucu aldık dersek abartmış olmayız. İnşallah tez zamanda kısa, orta ve uzun vadeli planlarla Türk futbolunun bir daha bu sorunları konuşmayacağı, sorunların tamamen minimize edildiği ve marka değerimize zarar vermediği noktaya el birliğiyle getirebiliriz" dedi.