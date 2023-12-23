TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk yarısını 27 puanla 2. sırada tamamlayan Turgutluspor, hedeften sapmadı. 15 maçta 8 galibiyet alarak sadece 3 kez sahadan boynu bükük ayrılan Kasaba ekibi bu performansıyla lider Batman Petrol'un 6 puan gerisinde yer alarak şampiyonluk iddiasını kanıtladı. En yakın rakibi Karşıyaka'nın bir puan üzerindeki kırmızı-siyahlılar, golcü kimliği ile öne çıktı. Turgutlu toplam 21 kez rakip fileleri sarsarken 8 farklı oyuncu skor üretti. Noyan Öz fileleri 7 kez havalandırırken Veysel Karani 5, Hakkı İsmet, Salih ve Tolga Cevher 2'şer, Hamit Bayraktar, Recep Metin ve Berkay Sezer 1'er gol kaydetti.