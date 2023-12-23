  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Turgutluspor hedeften sapmadı

Turgutluspor hedeften sapmadı

HABER MERKEZİ
Turgutluspor hedeften sapmadı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk yarısını 27 puanla 2. sırada tamamlayan Turgutluspor, hedeften sapmadı. 15 maçta 8 galibiyet alarak sadece 3 kez sahadan boynu bükük ayrılan Kasaba ekibi bu performansıyla lider Batman Petrol'un 6 puan gerisinde yer alarak şampiyonluk iddiasını kanıtladı. En yakın rakibi Karşıyaka'nın bir puan üzerindeki kırmızı-siyahlılar, golcü kimliği ile öne çıktı. Turgutlu toplam 21 kez rakip fileleri sarsarken 8 farklı oyuncu skor üretti. Noyan Öz fileleri 7 kez havalandırırken Veysel Karani 5, Hakkı İsmet, Salih ve Tolga Cevher 2'şer, Hamit Bayraktar, Recep Metin ve Berkay Sezer 1'er gol kaydetti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA