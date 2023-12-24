2. Lig alev alev

TFF İkinci Lig'de Play-Off'a kalma ve ateş hattından kurtulma savaşı veren Ege temsilcileri ligde ilk yarının son haftasında birbirinden kritik randevularda puan avına çıkacak.

DENİZLİ'NİN DİŞİNE GÖRE

Kırmızı Grup'ta teknik direktör Yılmaz Vural'la çıkışa geçen ve Play-Off hattına girmenin hesaplarını yapan Menemen FK, evinde zirve ortağı Amed'i konuk edecek. Ateş hattında yer alan Denizlispor ise iç sahada 17. sıradaki Belediye Derince'yi ağırlayacak.

Orta sıralarda yer alan Fethiyespor Play- Off hattında 4. sıradaki 24Erzincan'ı, 8. sıradaki Somaspor ise bir alt basamağında yer alan Karaman FK'yı konuk edecek.

İKİ İZMİRLİ GURBETTE

Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde Karacabey Bld'yi 3-0 geçen ve ateş hattından kurtulan Altınordu gurbette 4. sıradaki Ankaraspor ile kozlarını paylaşacak. Hafta içinde üst üste şok yaşayan ve 5 futbolcusuyla yollarını ayıran Bucaspor 1928 de deplasmanda Play-Off'un kapısına dayanan Diyarbekir'e konuk olacak. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.