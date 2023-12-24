Çağdaş Bodrum geri döndü

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki Ege ekibinin kapışmasında Cağdaş Bodrum Spor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muğla'da karşı karşıya geldi. İlk yarıda etkili olan konuk Merkezefendi Belediyesi Basket, devreye 53-36 galip girdi. Üçüncü periyotta ev sahibi ekip farkı azaltmaya çalışsa da konuk takım buna izin vermedi ve son çeyreğe 72-60 önde girdi. Son periyotta taraftarının da desteğiyle farkı eritmeye başlayan Bodrum, öne geçmeyi de başardı. Artis ve Alibegovic'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan ev sahibi maçtan 88-84 galip ayrıldı.