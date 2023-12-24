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Haberler Spor Göztepe'nin serisini Bodrum FK bitirdi! Bodrum FK 3-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Göztepe'nin serisini Bodrum FK bitirdi! Bodrum FK 3-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika... 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Bodrum Futbol Kulübü, sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Ev sahibi yeşil-beyazlıların gollerini 34'üncü dakikada Samet, 41'inci dakikada kendi kalesine Ogün ve 79'uncu dakikada penaltıdan Kenan kaydetti.

İHA DHA HABER MERKEZİ
Göztepe’nin serisini Bodrum FK bitirdi! Bodrum FK 3-0 Göztepe MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 17. hafta müsabakasında Bodrum FK sahasında Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi takım 34. dakikada Samet Yalçın'la perdeyi açtı.

41. dakikada kendi kalesine gol atan Ogün Bayrak, ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. 79'da Kenan Özer penaltıdan farkı 3'e çıkardı ve maç Bodrum FK'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 29'a yükseltirken, Göztepe ise 32 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Göztepe'de kullanılan kornere iyi yükselen Nielsen'in kafa vuruşunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı çeldi.

34. dakikada korner kullanan Kenan, topu Üzeyir'e gönderdi. Üzeyir'in ceza sahası içine yaptığı vuruşta topla buluşan buluşan Samet'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

41. dakikada Kenan'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Ogün'ün ters vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

76. dakikada Kenan Özer rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Ozan Ergün penaltı kararı verdi.

79. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kenan Özer'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0

Hakemler: Ozan Ergün, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

Bodrum FK: Diogo, Celutska, Erkan, Samet, Kenan (Hagi dk. 89), Omar (Halil dk. 82), Üzeyir (Ali Eren dk. 82), Musah, Ali, Celal (Gökdeniz dk. 57), Burak (Pedro dk. 89)

Yedekler: Bahri, Adem, Kaan, Yusuf, Arda

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Göztepe: Lis, Taha, Kubilay (Diouf dk. 46), İsmail (Yunus Emre dk. 46), Tarkan, Doğan, Mamah (Traore dk. 46), Lasse, Yalçın (Celil dk. 82), Devid (Ahmed dk. 46), Ogün

Yedekler: Arda, Ensar, Atınç, Ümit, Fıratcan

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Samet Yalçın (dk. 34), Ogün Bayrak (dk. 41 k.k.), Kenan Özer (dk. 79 pen.) (Bodrum FK)

Sarı kart: Diogo Sousa (Bodrum FK)

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