Manisa BŞB darmadağın oldu

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında yer alan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün 3 maçlık galibiyet serisi İstanbul deplasmanında son buldu. Ligde üst üste Türk Telekom, Darüşşafaka ve Bursaspor'u mağlup ederek 5. sıraya kadar yükselmeyi başaran Ege temsilcisi, Onvo Büyükçekmece'ye farklı mağlup oldu.

KARŞILAŞMAYA KÖTÜ BAŞLADILAR

Maça iyi başlayan ev sahibi, Bruinsma ve Perez ile etkili olduğu ilk çeyreği 27-12 önde geçti. İkinci çeyrekte Manisa oyunu biraz dengeledi ve ilk yarı 52-40 bitti. Üçüncü çeyreğe yine Büyükçekmece iyi başladı ve farkı 24'e kadar çıkardı. Dış şutlarla toparlanmaya çalışan Manisa farkı biraz eritti ve son periyoda 76-62'lik skorla girildi. Dördüncü çeyrekte bir türlü maça ortak olamayan Manisa BŞB, 18-0'lık seriye de cevap veremeyince maçı 103-76 kaybetti.