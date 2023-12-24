Manisa FK zincir kıracak

TRENDYOL 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa FK, zincir kırmak istiyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk haftalarda yakaladığı çıkışla bu iddiasını güçlendiren Manisa ekibi, sonraki haftalardaki düşüşüyle kahroldu. Bu sezon 16 maçta 4 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Son olarak Boluspor ile kozlarını paylaşan ve büyük bir yıkımla ayrılan Manisa temsilcisinin ateş hattındaki Tuzlaspor ile arasındaki puan farkı 5'e kadar düştü. 18 puanla 13. sıradaki Manisa, Osmani Zeki Korkmaz'ın ardından dümene geçen Osman Özköylü'de kötü gidişe çözüm olamadı.

HEDEF 3 PUAN

Yarın Şanlıurfaspor ile evinde kozlarını paylaşacak Manisa'da hedef 3 puan olacak. Kötü giden süreci noktalamak için mücadele edecek Manisa, galibiyete inanıyor. Taraftarın desteğiyle Manisa FK, sahadan galibiyet ile ayrılarak yine üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.