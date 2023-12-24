PETKİM Bursa’ya teslim!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 3 haftalık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta evinde Darüşşafaka'yı farklı geçerek son veren Aliağa Petkim, Bursaspor deplasmanından eli boş döndü. Karşılaşmaya pota altında etkili olan Petkim iyi başlasa da ev sahibi çabuk toparlandı ve ilk periyot 19-17 bitti. İkinci çeyrekte de dengeli oyun sürdü. İzmir ekibi Efianayi ve Thomas ile etkili olurken, Bursaspor'da yıldızlaşan Brown'ı durdurmakta zorlandı ve ilk yarıyı ev sahibi 45-41 önde geçti.

FARKI AÇMAYA BAŞLADILAR

Üçüncü çeyreğin başlarında rakibine kolay hücum şansı vermeyen Aliağa Petkim, öne geçmeyi de başardı: 50-52. Ancak moladan sonra toparlanan Bursaspor'da Hamilton, Brown ve Floyd üst üste sayılarla takımlarını öne geçirdi ve farkı açtı. Son periyoda 65-55'lik skorla girildi. Son çeyreğin başında Petkim farkı 5'e kadar çekse de daha sonra rakibinin hücumlarına çare bulamayınca fark son 6 dakikaya girilirken 13'e kadar çıktı: 80-67. Bu dakikadan sonra farkı tek haneli sayılara indiremeyen Petkim, parkeden 94-84 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 6 galibiyette kalan Aliağa Petkim, rakiplerinin kazandığı haftada tekrar Play-Off hattının dışına çıkmış oldu. 7. galibiyetini alan Bursaspor ise 5'inci sıraya yükseldi.