Taht oyunları

Süper Lig'de puan puana giden şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan derbi günü geldi. Fenerbahçe ile Galatasaray, bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda zirvenin tek sahibi olmak için karşı karşıya gelecek. Dev maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlenecek. Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek ilk iki sırayı aldı. Kanarya'da Fred ve Mert Hakan Yandaş cezalı, Zajc ve Becao ise sakat. Galatasaray'da ise Oliviera sakat, Ziyech ve Davinson Sanchez'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

KADIKÖY'DE ASLAN ÜSTÜNLÜĞÜ

F.Bahçe, G,Saray'la sahasında oynadığı son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. G.Saray ise deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Aslan, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

398. RANDEVU

İKİ takım tarihte 398. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

DEV MÜCADELENİN DEĞERİ 13.5 MİLYAR TL

FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 13.5 milyar TL. Aslan 222 milyon Euro'luk değere Kanarya ise 195 milyon Euro değere sahip. Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey 22 milyon Euro'luk değeriyle sahanın en değerli oyuncusu olacak.