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Haberler Spor Süper Kupa finalinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

Süper Kupa finalinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

Son dakika... 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa fnalini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

HABER MERKEZİ
Süper Kupa finalinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

Suudi Arabistan'da, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa fnalinin hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

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