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Turkuvaz Medya’da spor zirvesi

HABER MERKEZİ
Turkuvaz Medya’da spor zirvesi
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 'Spor Zirvesi' T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, 'Kadın Futbolu' özel oturumunda Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı Yağmur Uras'u ağırlayacak. Özel oturumun ardından Spor Zirvesi; P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu ve Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç'in 'Kadın Futboluna Yatırım' özel sunumları ile devam edecek. 'Voleybol Ülkesi Türkiye' özel oturumunda TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğluönemli bilgiler paylaşacak. Spor zirvesi ayrıca Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.
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