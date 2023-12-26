Sporun kalbi Turkuvaz’da attı

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi dün dev bir katılımla gerçekleştirildi. Zirvenin ardından düzenlenen Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri de sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

'DERBİ KİMSEYİ TATMİN ETMEDİ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor ülkesi olma mottosuyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, "2024 yılını da 'hareketlilik yılı' olarak adlandırmayı planlıyoruz. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları" dedi. Bakan Bak, "2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte düzenleyeceğiz. 8 yıllık süreçte kalan hazırlıklarımızı da zamanla tamamlamış olacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yükselişteki rolü en üsttür", ifadelerini de kullanırken, "Derbide oynanan futbol, taraftarları ve kimseyi tatmin etmedi" şeklinde konuştu. Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasını da iyi oynayan takımın kazanmasını diledi.

İŞTE YILIN EN İYİLERİ

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin ardından Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Ödül töreni spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. A Spor Ziraat Türkiye Kupası Özel Ödülü de sahibini buldu.

● TURKUVAZ MEDYA ONUR ÖDÜLÜ: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

● FOTOMAÇ ÖZEL ÖDÜLÜ: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

● TÜRK FUTBOLUNA ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella

● TÜRK VOLEYBOLUNDA TARİH YAZANLAR ÖDÜLÜ: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik

● UNUTULMAZLAR ÖDÜLÜ: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatlarını kaybeden Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut ile Ganalı futbolcusu Christian Atsu.

● KADIN FUTBOLU ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ: A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası

● YILIN KALECİSİ: Fernando Muslera (Galatasaray)

● YILIN GOLCÜSÜ: Mauro Icardi (Galatasaray)

● YILIN SOL STOPERİ: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

● YILIN SAĞ BEKİ: Sacha Boey (Galatasaray)

● YILIN SOL KANAT OYUNCUSU: Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

● YILIN SAĞ STOPERİ: Semih Güler (Adana Demirspor)

● YILIN SOL BEKİ: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

● YILIN SAĞ KANAT OYUNCUSU: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe

● YILIN ORTA SAHA OYUNCUSU: Gedson Fernandes (Beşiktaş)

● YILIN 10 NUMARASI: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

● YILIN TAKIMI: Galatasaray

● YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: Okan Buruk (Galatasaray)

● YILIN BAŞKANI: Dursun Özbek (Galatasaray)

● A SPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÖZEL ÖDÜLÜ: Fenerbahçe