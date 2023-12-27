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Haberler Spor Alperen devleri solluyor

Alperen devleri solluyor

HABER MERKEZİ
Alperen devleri solluyor
NBA'de Houston Rockets formasıyla harikalar yaratan Alperen Şengün, performansıyla ligin efsanelerini sollamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon bir maçta 35 üstü sayı, 10 üstü ribaunt ve 5 üstü asist istatistiği yakalayan en genç oyuncu unvanını Shaquille O'neal'dan alan milli yıldızımız, geçtiğimiz gün New Orleans potasına 37 sayı atarak kariyer rekorunu geliştirdi. Alperen, bu performansıyla da bir maçta 37'den fazla sayı, 11'den fazla ribaund ve 6'dan fazla asist kaydetmiş en genç pivot unvanını efsane isim Kareem Abdul Jabbar'ın elinden aldı.
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